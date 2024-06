Tchad : à Abéché, des filles du Lycée féminin bilingue formées en informatique

Le délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï, Hissein Abdoulaye Ibrahim, a présidé ce mardi 11 juin 2024 à Abéché, une cérémonie de remise des attestations de fin de formation en informatique à trois meilleures filles de chaque classe du lycée féminin bilingue d'Abéché.



Cet atelier, qui a été organisé du 26 mai au 1er juin 2024, est l'œuvre de l'administration dudit établissement. L'objectif visé par cette formation est de former et outiller les jeunes scolarisés dans le domaine de l'informatique qui est devenu un outil incontournable de notre ère.



Au total 43, participantes ont pris part à cette formation dont 16 en section française et 27 de la section arabe, sur le thème : les fonctions de base de l'ordinateur et le logiciel de traitement de texte.



Les participantes à cet atelier recommandent ce qui suit : à l'administration du lycée de multiplier ce genre de formation ; à la délégation provinciale de l'éducation et au ministère, d'accorder une attention particulière pour la formation en TIC, renforcer en outils informatiques, remplacer les anciennes machines par des nouvelles et aussi, de donner un cachet particulier au lycée féminin bilingue, pour la réfection du bâtiment et de mettre en pratique les connaissances acquises lors de la formation.



Le proviseur du lycée féminin bilingue d'Abéché, Abakar Adoum a, dans un premier temps, remercié les formateurs qui se sont sacrifiés pour donner le meilleur d'eux-mêmes, sans contrepartie pendant la formation. Il a aussi exprimé sa gratitude au délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï pour sa disponibilité.



Le proviseur a précisé que la promesse faite par son administration, lors de la cérémonie de remise de bulletins du premier semestre, mentionnant que les 3 premières de chaque classe bénéficieront d'une formation en informatique, a été concrétisé. Abakar Adoum a enfin relevé que d'autres formations suivront pour le staff administratif et les enseignants.



Et selon lui, d'ici jusqu'en 2026, il n’y aura aucune analphabète au lycée féminin bilingue d'Abéché, en matière d'informatique. Officiant la cérémonie, le délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï, Hissein Abdoulaye Brahim a salué l'initiative de l'administration du lycée féminin bilingue d'Abéché, pour l'organisation de cette formation.



D'après lui, elle a une importance capitale dans la vie active des jeunes scolarisés, tout en lançant un appel à l'endroit de tous les chefs d'établissements de la ville d'Abéché de prendre l'exemple du lycée féminin, afin que tous les élèves puissent apprendre à manipuler les outils informatiques.



Et le délégué d'ajouter que l'importance de l'informatique en milieu scolaire demeure un outil pédagogique à plusieurs facettes, car il rend l'apprentissage plus lucide et permet également de rendre l'élève plus autonome.



En effet, c'est un outil de travail personnel et même collectif des élèves, des enseignants et de toute la communauté. La solution informatique contribue par exemple à résoudre des problèmes environnementaux, à améliorer les soins de santé, à accroitre la qualité de l'éducation et à faciliter la communication.