Tchad : à Abéché, des masques et lotions hydroalcooliques offerts au personnel de santé

L'association pour le bien être de la femme et de l'enfant a fait un don ce vendredi au personnel de santé de l'hôpital provincial du Ouaddaï. Ce don est composé de 1000 masques et quelques litres de solution hydroalcoolique.



Le président de l'association, Radouane Hissein Moukhtar, a rappelé que la planète terre fait face à une terrible pandémie, le coronavirus.



Des nouveaux cas sont enregistrés au jour le jour au Tchad. Radouane Hissein Moukhtar s'indigne de l'ignorance de la population face à cette maladie. "Notre province ne peut être épargnée, car nous avons déjà enregistré un cas positif et la surveillance continue", indique-t-il.



Face à cette situation, l'association pour le bien-être de la femme et de l'enfant ne peut rester indifférente, dit-il. Elle a jugé nécessaire d'apporter sa contribution pour prévenir et limiter la propagation du Covid-19.



Pour le président de l'association, ces masques lavables et réutilisables sont destinés au personnel de santé, car ils sont les plus exposés au risque de contamination.



Radouane Hissein Moukhtar se dit convaincu que le port de masque, rendu obligatoire par le gouvernement, n'est qu'un moyen parmi tant d'autres pour prévenir le Covid-19.



Le président de l'association appelle les uns et les autres à respecter les gestes barrières à savoir : se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ; tousser sur le pli du coude ou sur un mouchoir à usage unique ; maintenir la distanciation physique ; ne pas s'attrouper, etc.



Réceptionnant ces dons, le délégué sanitaire du ouaddai Dr. Abdel Mahamoud chène a remercié l'association pour ce geste tant louable. Il rassure l'association que ces masques et solutions hydroalcooliques seront utilisées à bon escient.



Pour lui, le masque protège contre la transmission du virus et fait partie des mesures barrières édictées par le gouvernement.



Le délégué sanitaire du Ouaddai Dr. Abdel Mahamoud chène lance un appel à la population du Ouaddai à porter le masque. Il demande aux autres associations de la place d'emboiter le pas de cette association afin de les aider à lutter contre cette pandémie dans la province.