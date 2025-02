Tchad : à Abéché, formation sur l'utilisation du misoprostol pour la gestion des hémorragies post-partum

Le délégué sanitaire du Ouaddaï, Dr Abdelmamoud Chene, a présidé à la délégation sanitaire du Ouaddaï, la cérémonie de clôture de l'atelier de formation sur l'utilisation du misoprostol pour la prise en charge des hémorragies du post-partum (HPP) et des soins après l'avortement (SAA).



Durant trois jours, 30 professionnelles de la santé ont été formées à la gestion des hémorragies post-partum et des soins après l'avortement. Ce projet, en collaboration avec le ministère de la Santé et l'OASIS, vise à réduire la mortalité maternelle dans la région du Ouaddaï. Les participantes sont encouragées à appliquer ces compétences pour améliorer la santé maternelle dans leurs communautés.



La coordinatrice du projet OASIS, Dougssa Rita, a remercié les participants pour leur engagement et leur contribution à la réussite de cet atelier. Les connaissances et les échanges de ces trois jours auront un impact durable sur la réduction de la mortalité maternelle. Elle a également encouragé les participants à appliquer et à partager ces connaissances au sein de leurs structures.



Clôturant l'atelier, le délégué sanitaire du Ouaddaï, Dr Abdelmamoud Chene, a tenu à remercier OASIS pour son appui technique et financier, qui a permis la tenue de cet important atelier de formation, ainsi que pour sa gratitude envers les formateurs et facilitateurs qui ont partagé leur expertise tout au long de l'atelier.



« Je vous encourage à mettre en pratique les compétences acquises et à faire la restitution à vos collègues. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence dans la vie des femmes. » Les participants ont formulé quelques motions de recommandation et de remerciements.