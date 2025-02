Tchad : à Abéché, installation du nouveau délégué général du gouvernement du Ouaddaï

Par décret N° 0071/PR/PM/MATD du 07 février 2025, Ismail Yamouta Djarbo est nommé délégué général du gouvernement auprès de la province, en remplacement de Bachar Ali Souleymane. En exécution dudit décret, le ministre d'État, ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Liman Mahamat Nour, l'a installé dans ses nouvelles fonctions ce mardi 18 février 2025, en présence de plusieurs responsables administratifs, civils et militaires de la région.



Dans son discours bilan, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï sortant, Bachar Ali Souleymane, a dressé le bilan de son mandat dans la province, notamment sur le plan sécuritaire, soulignant que la province est calme. Il a remercié tous ceux qui l'ont aidé à réussir sa mission.



Le ministre d'État, ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Liman Mahamat Nour, dans son allocution, a remercié le délégué général sortant pour le travail accompli. Il a rappelé au nouveau gouverneur ses prérogatives, conformément à la législation en vigueur.



En outre, le ministre a souligné que le Ouaddaï est une province qui a besoin d'une meilleure coordination, d'animation et d'une réelle affirmation de l'autorité de l'État. Pour ce faire, il doit renouer avec l'orthodoxie administrative par l'application littérale de nos textes afin d'instaurer une culture de tolérance et d'acceptation de l'autre, comme système de vie en communauté, a-t-il conseillé.



Le nouveau délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Ismail Yamouta Djarbo, se dit conscient de la tâche qui l'attend et entend ainsi parachever les œuvres entreprises par son prédécesseur, en mettant un accent particulier sur la sécurité et le développement socio-économique.



Tout en remerciant les plus hautes autorités du pays pour la confiance renouvelée, il a demandé à tous les fils et filles de la province du Ouaddaï de lui prêter main forte, pour la réussite de sa mission. La cérémonie a été marquée par la signature du procès-verbal qui a mis un terme à l'événement.