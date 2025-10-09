Tchad : à Abéché, l’AJBDS organise une journée de don de sang au CHU-A

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de collecte de sang, l’Association des Jeunes Bénévoles Donneurs de Sang (AJBDS) a organisé une journée dédiée au don de sang, ce jeudi, à la Banque de sang du Centre Hospitalier Universitaire d’Abéché (CHU-A).



Cette initiative vise à promouvoir la culture du don volontaire et régulier de sang, tout en contribuant à renforcer les réserves sanguines du centre hospitalier.



Le président de l’AJBDS, Radouane Moustapha Oumar, a rappelé l'importance de ce geste solidaire : « Faisons ensemble du don de sang un geste citoyen, un réflexe solidaire. Donner du sang, c’est offrir une seconde chance », a-t-il déclaré.



Présent lors de l’activité, le responsable de la Banque de sang, Moussa Zakaria Idriss, a salué cette mobilisation : « Donner du sang est un acte généreux qui permet de sauver des vies. Nous remercions sincèrement les membres de l’AJBDS pour leur engagement. »



Il a également lancé un appel aux autres associations et structures de la société civile à suivre cet exemple, en participant activement aux campagnes de don de sang. Cette journée s’inscrit dans une dynamique citoyenne de solidarité et d’entraide, essentielle pour répondre aux besoins médicaux urgents de la région.