Tchad : à Abéché, la CRT lance un atelier sur le projet Migration mixte

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï Abakar Hissein Didigui a procédé ce 29 janvier 2025, à Abéchéj chef-lieu de la province du Ouaddaï, au lancement de l'atelier sur le circuit de référencement du projet Migration mixte.



Cet atelier est organisé par la Croix Rouge du Tchad, en collaboration avec le Haut-commissaire aux réfugiés (HCR). Prennent part à ces assises de deux jours, une quarantaine des participants venus de différents sites des réfugiés. L'objectif de cet atelier s'inscrit sur la base de ces expériences récentes, le monitoring du mouvement migratoire.



La Croix Rouge du Tchad propose une expertise technique pour la réalisation d'une cartographie des prestataires de services à l'échelle des provinces de l'Est. Le président du Comité provincial de la Croix Rouge du Ouaddaï Mahamat Daoud Kherdja a indiqué que l'organisation de cet atelier est relative aux questions relevant de la migration aux mouvements et de la protection des personnes affectées par ces phénomènes.



C'est dans cette optique que la CRT renouvelle son engagement aux côtés du HCR, pour qu’ensemble continuera la mission qui consiste à avoir une jeunesse dépourvue des risques en relation avec les mouvements mixtes.



Lançant les travaux, le secrétaire général de la province du Ouaddaï Abakar Hissein Didigui a relevé que le gouvernement, sous la clairvoyance du président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Itno, s'est doté d'une loi d'asile qui assurera la protection et garantira les droits des réfugiés, des déplacés et les demandeurs d'asile dans notre pays le Tchad.



Il a ensuite réitéré l'engagement de l'administration locale pour l'accompagnement de la réalisation de toutes les activités de la CRT et le HCR.