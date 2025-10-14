Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Abéché, le HCR dote les forces de sécurité du Ouaddaï de dix motos


Par Hambali Nassour - 14 Octobre 2025



Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a remis ce mardi 14 octobre 2025, dix motos aux forces de défense et de sécurité de la province du Ouaddaï.

Ce geste s’inscrit dans le cadre de l’appui du HCR aux autorités locales, et aux services déconcentrés de l’État dans l’est du Tchad. La remise officielle s’est déroulée en présence du coordonnateur principal du HCR à Abéché, Dossou Patrice Ahouansou, et du délégué général du gouvernement dans la province du Ouaddaï, Ismaël Yamouda Djorbo.

Selon M. Ahouansou, ce don vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité dans leur mission de protection des populations locales, et des réfugiés soudanais présents dans la région.

Le délégué général a salué l’initiative, qualifiant le geste de « contribution importante au renforcement de la sécurité et de la paix ». Il a exprimé sa reconnaissance envers le HCR pour son accompagnement constant, et a souligné la qualité de la coopération entre le gouvernement tchadien et l’agence onusienne.

La région du Ouaddaï, confrontée à des défis sécuritaires et humanitaires, accueille depuis plusieurs années des milliers de réfugiés fuyant les conflits au Soudan voisin.


