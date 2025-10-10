Tchad : à Abéché, le ministre d'État Mahamat Ahmat Alhabbo échange avec l'exécutif communal

En mission officielle dans la province du Ouaddaï, le ministre d’État, secrétaire général à la présidence de la République, Mahamat Ahmat Alhabbo, a tenu une importante rencontre avec les autorités locales le jeudi, 09 octobre 2025, à Abéché. Il était accompagné de la secrétaire d’État à la Santé, en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province, Ismaël Yamouda Djorbo.



Cette réunion a réuni l’exécutif communal, ainsi que l’ensemble des chefs de services de la commune, avec pour objectif de discuter de manière directe et inclusive des questions prioritaires liées à la gestion municipale, notamment : la salubrité de la ville d’Abéché ; la gestion des ordures ménagères ; l’entretien des routes urbaines ; et la dénomination des rues et avenues en l’honneur d’anciens cadres et figures marquantes de la province.



Des échanges directs pour un meilleur cadre de vie

En ouvrant la séance, Ismaël Yamouda Djorbo a souhaité la bienvenue aux participants, avant de céder la parole au ministre d’État. Ce dernier a félicité la municipalité pour les efforts réalisés, tout en insistant sur l’importance de nommer officiellement certaines artères de la ville, afin de préserver la mémoire collective et valoriser les personnalités locales.



Une mairie engagée, mais confrontée à des défis matériels

Prenant la parole, le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a remercié le ministre pour l’initiative de cette rencontre. Il a rappelé que la municipalité organise chaque samedi une journée de salubrité dans tous les quartiers de la ville, mobilisant les services techniques et la population.



Le maire a toutefois souligné les difficultés logistiques, notamment le manque d’engins et de moyens roulants, qui freinent l’efficacité des actions de la voirie urbaine. Il a plaidé pour un renforcement des moyens matériels afin de mieux répondre aux attentes des citoyens.



Des dénominations symboliques en perspective

Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya a également annoncé que des démarches sont en cours pour attribuer des noms à plusieurs lieux et artères majeurs de la ville.



Ainsi : la place de l’Indépendance portera le nom de "Tadjadine" ; l’axe du poste en allant vers la résidence de la présidence sera baptisé "Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno" ; la route de N’Djamena portera le nom de "Mahamat Ourada" ; et l’axe de la route d’Adré sera nommé en hommage à "Doud Mourra". Ces dénominations visent à honorer des figures emblématiques du Ouaddaï et à ancrer leur mémoire dans l’espace public.