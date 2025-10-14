Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Abéché, les élus locaux et secrétaires généraux des départements en formation sur la décentralisation


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 14 Octobre 2025



Tchad : à Abéché, les élus locaux et secrétaires généraux des départements en formation sur la décentralisation
Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Ismaël Yamouda Djorbo, a procédé ce mardi, 14 octobre 2025 au lancement officiel d’un atelier de formation consacré à la décentralisation.

Cette session est organisée par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, et le Programme d'appui à la gouvernance au Tchad (PAG2), au profit des conseillers municipaux et secrétaires généraux des quatre départements de la province : Assoungha, Abougoudam, Djourf Al Ahmar et Ouara.

La cérémonie d'ouverture s’est tenue en présence des autorités administratives, civiles et militaires locales.

Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a salué l’initiative, soulignant que cet atelier constitue une occasion essentielle pour réfléchir sur les défis liés à la décentralisation, mais aussi pour renforcer les capacités des acteurs locaux.

L’objectif de la formation est d’outiller les participants sur les enjeux, défis et perspectives du processus de décentralisation, en mettant l’accent sur les mécanismes de fonctionnement des collectivités autonomes, leur rôle et les modalités de collaboration avec l’État central.

Dans son allocution, le délégué du gouvernement a rappelé que le développement économique, social et l’amélioration de l’efficacité des services publics sont les finalités de la décentralisation. Il a toutefois souligné que ces objectifs ne peuvent être atteints sans une gouvernance locale efficace, tributaire des compétences techniques des élus locaux.

Grâce à l’appui de partenaires techniques et financiers, notamment l’Union européenne à travers le Programme d’appui à la gouvernance au Tchad (PAG2), le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation a élaboré une série de modules de formation destinés à renforcer les capacités opérationnelles des collectivités territoriales.

La formation, qui s'étendra sur trois jours, sera animée par des experts de la Direction générale de la décentralisation.


