Tchad : à Abéché, les journalistes arabophones sensibilisent sur leur rôle dans le processus démocratique

Pour eux, un journaliste joue un rôle prépondérant dans la société en informant, sensibilisant et en éduquant la population sur les actualités d'ici et d'ailleurs, mais aussi en divertissant le grand public.



Par conséquent, ils ont fait savoir que les journalistes sont maltraités. Souvent, certains responsables n'ouvrent pas leurs portes aux journalistes afin de leur permettre d'accéder aux sources d'un événement, chose qu'ils ont décrié.



Cette conférence a vue la présence de huit proviseurs des établissements de la place, les journalistes, les enseignants ainsi que des jeunes qui veulent exceller dans ce domaine noble et ingrat.