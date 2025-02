Tchad : à Abeché, les relais communautaires formés sur les dialogues communautaires

La salle des réunions de la délégation sanitaire du Ouaddaï a accueilli, ce jeudi 20 février 2025, une cérémonie de lancement d'un atelier de formation sur les dialogues communautaires relatifs au misoprostol.



Cet atelier regroupe une trentaine d'agents de santé communautaire. La formation est organisée par l'OASIS, en partenariat avec le ministère de la Santé publique. L'objectif de cet atelier est de former 30 relais communautaires sur les bases fondamentales du misoprostol, et de leur fournir des outils de communication afin d'animer des dialogues constructifs au sein de leurs communautés.



À cette occasion, la coordinatrice du projet, Dougssa Rita, a souligné que cet atelier ne se limite pas à transmettre des connaissances techniques, mais vise également à créer un réseau de leaders communautaires, des ambassadeurs du misoprostol, capables d'informer et de sensibiliser leurs concitoyens à l'importance de cette ressource essentielle pour la santé des femmes.



Ouvrant les travaux de l'atelier, le délégué provincial sanitaire du Ouaddaï, Dr Abdelmamoud Chene, a indiqué que cet atelier représente une étape significative dans la lutte contre la mortalité maternelle. « En formant des membres de la communauté, et en renforçant leurs capacités à sensibiliser et à mobiliser autour d'eux l'utilisation du misoprostol, nous avançons vers cet objectif », a-t-il déclaré. Il faut rappeler que cet atelier durera deux jours.