Tchad : à Abéché, une trentaine de jeunes filles outillées sur les techniques de pâtisserie

Les travaux de l'atelier de formation sur l'apprentissage de la pâtisserie ont pris fin ce vendredi, 09 août 2024 à Abéché. Placé sous le thème central : « les techniques de fabrication des gâteaux et confiseries », l’atelier a été clos par le délégué provincial en charge de la Jeunesse du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib.



Organisée par l'Association Tabartik pour le développement, en partenariat avec le Centre Vanilya, cette session de huit jours a regroupé une trentaine des participantes, et vise à promouvoir l'autonomisation et le leadership entrepreneurial en milieu féminin.



C'est dans cette optique que cet atelier a été organisé. Le président de l'Association Tabartik, Issakha Adam Issakha, a tenu à exprimer ses sincères remerciements, au nom de son organisation, à toutes les personnes et autres partenaires, notamment le Centre Vanilya, pour avoir contribué sans faille à la réussite de cette formation.



Pour lui, cette formation n'est qu’à son début, et il promet que d'autres vagues de formation seront organisées, avec le concours des uns et des autres. En retour, les participantes ont exprimé leur satisfaction aux organisateurs de cette formation.



Elles recommandent aux autorités locales et partenaires à les aider à s'insérer dans la vie active, afin de mieux vulgariser ces connaissances acquises.



Mettant un terme aux travaux dudit atelier, le délégué provincial en charge de la Jeunesse du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib a dans un premier temps, remercié l'Association Tabartic pour le développement et son partenaire, le Centre Vanilya, pour avoir pensé de former une trentaine jeunes filles, dans le domaine de l’entrepreneuriat féminin.



C’est pourquoi, en son nom propre, et au nom de toutes les autorités locales, et à travers elle, le gouvernement de la 5ème République, il a exprimé sa gratitude à l’endroit des deux organisateurs.