Tchad : à Amdjarass, l'ONAPE finance 22 millions Fcfa pour 13 promoteurs de projets

Le directeur général de l'ONAPE, Sadick Brahim Dicko souligne que depuis l'apparition du coronavirus, le chômage des jeunes gagne du terrain. "Si rien n'est fait, le chômage deviendra plus intense et le pari sera difficile".



L'ONAPE "se bat tout le jour pour lutter contre le chômage et continue d'aider les jeunes a acquérir les compétences nécessaires pour entreprendre", explique Sadick Brahim Dicko.



Auparavant, les bénéficiaires de crédit d'auto-emploi devaient braver la distance et les intempéries pour se rendre à N'Djamena afin de récupérer leur chèque de financement. Désormais, l'ONAPE paie ses promotrices et promoteurs directement sur place, notamment à Amdjarass pour l'Ennedi Est.



Le programme consiste à financer des agriculteurs du monde rural et urbain. Il crée non seulement de l'emploi en milieu rural et urbain mais apporte une réponse adéquate à l'autosuffisance alimentaire. La province de l'Ennedi Est n'avait pas encore bénéficié de crédit agricole.