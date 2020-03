Tchad : à Ati, la foire donne du rythme à la SENAFET

En images : Le général de corps d'armée Beinando Tatola, par ailleurs gouverneur de la province du Batha, a visité mercredi après midi la foire des femmes au centre social d'Ati, dans le cadre des manifestations de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) et en prélude à la Journée internationale de la femme (JIF) édition 2020.



Il a tout d'abord encouragé les femmes pour leur initiative et leur a demandé de conserver les valeurs culturelles et traditionnelles. Le gouverneur a ensuite visité les stands.