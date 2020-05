Tchad : à Ati, le plan de développement communal validé

Le plan de développement communal (PDC) de la ville d'Ati a été validé mercredi matin au centre de lecture et d'animation culturelle, sous le regard du secrétaire général du département du Batha Ouest.



Le PCD exprime les priorités de la politique communale et constitue un instrument de cadrage des actions de développement à court et moyen termes initiées par le conseil communal.



L'élaboration d'un plan de développement communal pour la ville d'Ati se justifie par l'absence d'une planification de développement propre à la commune et le besoin réel de doter celle-ci d'un développement durable, en vue de contribuer réellement à l'amélioration des conditions de vie des population.