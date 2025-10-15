Tchad : à Bédjondo, célébration de la Journée mondiale de la femme rurale

Organisée par l'ONG BASE, dans le cadre de son projet PASFASS 2, la Journée mondiale de la femme rurale a été célébrée le 15 octobre à Bedjondo avec faste.



Elle est couplée à la Journée internationale de fille et placée sous le thème : « La fille que je suis, le changement que je mène : les filles en première ligne ». L'objectif de cette célébration est de faire entendre la voix des femmes et des filles, afin d'améliorer leur condition de vie.



Lors de cette journée, les filles et les femmes ont fait des plaidoyers relatifs : au droit à l'éducation ; la lutte contre les harcèlements sexuels et les VBG ; l'accès égal aux ressources ; garantir un avenir prometteur et autonomiser les filles ; reconnaissance du rôle de la femme dans la sécurité alimentaire ; lutter contre les inégalités et discrimination ; participer à la vie politique ; la protection des femmes contre toute forme de violence ; la résilience.



Le planificateur de la délégation province de la femmen Moudalbaye Naadoumnguén représentant la déléguée s'est quant à lui appesanti sur les défis auxquels font face les femmes pour leur développement.Ces défis sont : la pauvreté, les pratiques traditionnelles néfastes, l'alcoolisme, la déscolarisation des filles et autres.



Dr Rondouba Firmin, chef du projet PASFASS 2, martèle que ce projet est la réponse à plusieurs maux qui minent l'épanouissement de la junte féminin. Reconnaissant le rôle important que joue la femme, le préfet du département de Mandoul Occidental Maïmara Abba se réjouit de la tenue de cette célébration première du genre dans sa circonscription, et estime qu'elle sera un tremplin pour relever les défis du changement et du développement.