Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Bédjondo, célébration de la Journée mondiale de la femme rurale


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 16 Octobre 2025



Tchad : à Bédjondo, célébration de la Journée mondiale de la femme rurale
Organisée par l'ONG BASE, dans le cadre de son projet PASFASS 2, la Journée mondiale de la femme rurale a été célébrée le 15 octobre à Bedjondo avec faste.

Elle est couplée à la Journée internationale de fille et placée sous le thème : « La fille que je suis, le changement que je mène : les filles en première ligne ». L'objectif de cette célébration est de faire entendre la voix des femmes et des filles, afin d'améliorer leur condition de vie.

Lors de cette journée, les filles et les femmes ont fait des plaidoyers relatifs : au droit à l'éducation ; la lutte contre les harcèlements sexuels et les VBG ; l'accès égal aux ressources ; garantir un avenir prometteur et autonomiser les filles ; reconnaissance du rôle de la femme dans la sécurité alimentaire ; lutter contre les inégalités et discrimination ; participer à la vie politique ; la protection des femmes contre toute forme de violence ; la résilience.

Le planificateur de la délégation province de la femmen Moudalbaye Naadoumnguén représentant la déléguée s'est quant à lui appesanti sur les défis auxquels font face les femmes pour leur développement.Ces défis sont : la pauvreté, les pratiques traditionnelles néfastes, l'alcoolisme, la déscolarisation des filles et autres.

Dr Rondouba Firmin, chef du projet PASFASS 2, martèle que ce projet est la réponse à plusieurs maux qui minent l'épanouissement de la junte féminin. Reconnaissant le rôle important que joue la femme, le préfet du département de Mandoul Occidental Maïmara Abba se réjouit de la tenue de cette célébration première du genre dans sa circonscription, et estime qu'elle sera un tremplin pour relever les défis du changement et du développement.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/10/2025

Tchad : le sous-préfet de Am-Habilé en mission sur les couloirs de transhumance pour prévenir les conflits

Tchad : le sous-préfet de Am-Habilé en mission sur les couloirs de transhumance pour prévenir les conflits

N’Djamena : deux frères condamnés pour avoir agressé l’amant de leur sœur mariée N’Djamena : deux frères condamnés pour avoir agressé l’amant de leur sœur mariée 14/10/2025

Populaires

Rome : le Président Mahamat Idriss Déby et Giorgia Meloni renforcent la coopération bilatérale

15/10/2025

تواصل الحملة التوعوية حول التعايش السلمي فعالياتها بثانوية السلام في نجامينا

15/10/2025

​Tchad : à Abéché, la justice saisie dans le dossier des spoliations foncières

15/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? 10/10/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter