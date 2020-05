Tchad : à Faya, une distribution de 2000 masques par le MPS

Le conseil du MPS de la province du Borkou et ses organes affiliés ont procédé vendredi à Faya Largeau à une distribution de 2000 masques. Ils ont en même temps sesibilisé sur le respect des mesures barrières contre la Covid-19.



Dans l'optique de mettre des garde-fous face à la propagation de la Covid-19, le conseil provincial du MPS de Borkou et ses organes ont fait une descente aux deux grand marchés et artères de la ville pour distribuer les masques.



Selon le secrétaire général provincial du MPS du Borkou, Abdallah Djemil, ce virus qui sépare les gens et cache le sourire derrière le masque doit être combattu par tous.



"Le MPS ne peut rester indifférent. Bien qu'aucun cas n'ait été encore enregistré dans la province du Borkou, nous ne pouvons baisser la garde contre cette pandémie", ajoute-t-il.