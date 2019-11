Tchad : à Goz Beida, le marché du dimanche prospère malgré l'état d'urgence

Halimé, elle, importe ses produits du Cameroun, non sans peine. "Il y a beaucoup de difficultés mais je me débrouille. Je trouve un peu de bénéfices et le marché se déroule bien. Je vois que les clients arrivent et achètent vite", confie la commerçante.



L'état d'urgence n'a pas freiné ses activités. Elle en est plutôt heureuse car "les routes sont contrôlées et le commerce se passe bien".