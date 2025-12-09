Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Koudoul, un bébé a failli être écrasé par un véhicule par inadvertance


Alwihda Info | Par Gloria Ronel - 9 Décembre 2025



Un incident majeur s’est produit le dimanche 07 décembre 2025 à Koudoul, une ville située à environ 25 km au sud de la capitale tchadienne. Denemadji, une jeune femme âgée d’une trentaine d’années a failli perdre son bébé de quatre mois dans une place mortuaire par négligence.

Celle-ci a confié son nouveau-né à sa belle-sœur afin d’aller aider à la cuisine, c’est alors que cette dernière posa l’enfant sur la natte et le couvrit de pagne. Elle prit sa fille et s’en alla sans toutefois remettre l’enfant à sa maman, ni signaler à ses proches que le bébé était couché sur la natte. Un monsieur voulant faire sortir sa voiture, fit marche en arrière et heurta le bébé par inadvertance.

Cette négligence a failli être fatale pour l’innocent qui a été secouru grâce à ses cris entendus sous le pagne. Alerté, le conducteur freina son véhicule avec précipitation pour permettre aux membres de la famille de soulever le bébé. À la suite de ce drame, l’enfant qui saigna du nez et de la bouche a pu être sauvé par les médecins, après des soins intenses à l’hôpital, qui ont permis de stopper l’hémorragie interne.

Ce drame doit interpeller les mamans qui emmènent souvent les enfants à la place mortuaire, en les laissant dans la nature sans surveillance. Certains se vadrouillent parmi la foule sans contrôle, au su et au vu de tout le monde. D’autres prennent les risques de se promener en dehors de la place mortuaire jusqu’à la voie publique.

Le dernier en date concerne les enfants venus à la place mortuaire qui ont perdu leur vie en voulant traverser la route, lorsque les policiers poursuivaient un chauffeur de taxi vers avenue Kondol. Chaque femme doit jouer son rôle de mère en protégeant son enfant en toute circonstance et en tout lieu, car qui peut mieux s’occuper de son enfant que sa propre mère, seule celle qui a ressenti la douleur de l’enfantement.


