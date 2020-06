Tchad : à Massaguet, une sensibilisation renforcée contre la Covid-19

Le conseil provincial du MPS de Hadjer Lamis a été accueilli samedi 30 mai 2020 à l'entrée de Massaguet par le conseil départemental du parti, de Haraze Albiar. Le secrétaire général provincial de MPS de Hadjer Lamis, Abakar Moussa kalle, a expliqué l'objectif de la mission qui est de sensibiliser la population de Hadjer Lamis en général et celle de Haraze Al Biar en particulier sur la Covid 19.



Pour Abakar Moussa Kalle, ''chaque chef de canton, chefs de quartier et chef de carré doit s'impliquer dans la lutte contre la Covid-19 afin de barrer la route à cette pandémie au Tchad."



Le conseiller Dr Hissein Abakar, le membre du CNS, Saleh Bichara et le secrétaire exécutif départemental du MPS, Saleh Mahamat Adoum, se sont relayés pour dire à la population de Haraze Al Biar que la pandémie de Covid-19 est présente et endeuille chaque jour des familles. Chacun est appelé à prendre conscience, ont-ils conclu.