Tchad : à Massakory, clôture de l’atelier de dissémination du séminaire national sur la décentralisation

La ville de Massakory, chef-lieu de la province du Hadjer Lamis, a abrité le 14 octobre 2025 la cérémonie de clôture de l’atelier de dissémination du séminaire national sur la décentralisation, regroupant les cinq provinces du pool de Massakory, à savoir : Bahr El-Ghazal, Chari Baguirmi, Hadjer Lamis, Kanem et Lac.



Pendant deux jours, les participants ont échangé sur plusieurs points essentiels relatifs à la mise en œuvre effective de la décentralisation, à la gestion financière et budgétaire locale, ainsi qu’à l’autonomie des collectivités territoriales. La lecture des recommandations issues de l’atelier a été faite par Mme Zénab Mahamat Adoum, directrice adjointe de la Promotion civile.



Prenant la parole, le ministre délégué général du gouvernement auprès du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Ahmat Oumar Ahmat, a salué la participation active des délégués généraux des provinces, des présidents des conseils provinciaux, des préfets, des maires et des secrétaires des séances provinciaux et communaux, ainsi que celle des médias pour leur couverture de l’événement.



Le ministre a félicité les séminaristes pour leur implication et les échanges fructueux autour des questions de fonctionnement administratif, de mobilisation des ressources locales et de gouvernance participative.



« Vos contributions et doléances seront examinées avec attention et prises en compte dans les prochaines étapes du processus de décentralisation », a-t-il assuré. La cérémonie s’est achevée dans une atmosphère de satisfaction générale. Le ministre a déclaré clôturé l’atelier 2025 de dissémination du séminaire national sur la décentralisation, marquant ainsi une étape importante dans la promotion d’une gouvernance locale inclusive et durable.