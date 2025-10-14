Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Massakory, clôture de l’atelier de dissémination du séminaire national sur la décentralisation


Alwihda Info | Par Abakar Adoum Abdoulaye - 15 Octobre 2025



Tchad : à Massakory, clôture de l’atelier de dissémination du séminaire national sur la décentralisation
La ville de Massakory, chef-lieu de la province du Hadjer Lamis, a abrité le 14 octobre 2025 la cérémonie de clôture de l’atelier de dissémination du séminaire national sur la décentralisation, regroupant les cinq provinces du pool de Massakory, à savoir : Bahr El-Ghazal, Chari Baguirmi, Hadjer Lamis, Kanem et Lac.

Pendant deux jours, les participants ont échangé sur plusieurs points essentiels relatifs à la mise en œuvre effective de la décentralisation, à la gestion financière et budgétaire locale, ainsi qu’à l’autonomie des collectivités territoriales. La lecture des recommandations issues de l’atelier a été faite par Mme Zénab Mahamat Adoum, directrice adjointe de la Promotion civile.

Prenant la parole, le ministre délégué général du gouvernement auprès du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Ahmat Oumar Ahmat, a salué la participation active des délégués généraux des provinces, des présidents des conseils provinciaux, des préfets, des maires et des secrétaires des séances provinciaux et communaux, ainsi que celle des médias pour leur couverture de l’événement.

Le ministre a félicité les séminaristes pour leur implication et les échanges fructueux autour des questions de fonctionnement administratif, de mobilisation des ressources locales et de gouvernance participative.

« Vos contributions et doléances seront examinées avec attention et prises en compte dans les prochaines étapes du processus de décentralisation », a-t-il assuré. La cérémonie s’est achevée dans une atmosphère de satisfaction générale. Le ministre a déclaré clôturé l’atelier 2025 de dissémination du séminaire national sur la décentralisation, marquant ainsi une étape importante dans la promotion d’une gouvernance locale inclusive et durable.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/10/2025

Tchad : une caravane médicale au service de la scolarisation des enfants vulnérables du Lac

Tchad : une caravane médicale au service de la scolarisation des enfants vulnérables du Lac

Tchad : l’argent fait-il vraiment le bonheur ? Tchad : l’argent fait-il vraiment le bonheur ? 14/10/2025

Populaires

N’Djamena : deux frères condamnés pour avoir agressé l’amant de leur sœur mariée

14/10/2025

FMI-Tchad : le directeur général adjoint du FMI salue les réformes et l’engagement du Tchad

14/10/2025

Tchad : à Abéché, le HCR dote les forces de sécurité du Ouaddaï de dix motos

14/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/10/2025 - Barra Lutter

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens 10/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter