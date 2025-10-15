Tchad : à Miski, quatre balles pour une discussion autour d’une boisson

Localité aurifère du nord du Tchad, Miski a été le théâtre d’un drame. Un simple échange entre un client et un boutiquier s’est transformé en tragédie, laissant ce dernier sans vie, touché par quatre balles.



Selon des témoins, tout serait parti d’une discussion banale autour d’une boisson fraîche. Le client aurait demandé à acheter une bouteille froide. Le boutiquier lui aurait alors répondu que toutes ses boissons étaient chaudes pour le moment.



Une remarque apparemment anodine, mais qui aurait déclenché la colère du client. L’échange verbal aurait rapidement dégénéré en altercation physique. Le client, selon les proches de la victime, aurait porté un coup au commerçant, lequel aurait tenté de se défendre.



C’est alors que le client, sorti de ses gonds, aurait ouvert le feu, atteignant le boutiquier à quatre reprises. Transporté d’urgence, il a succombé à ses blessures ce 15 octobre. Dans cette zone aurifère où la tension est souvent palpable, ce nouveau drame illustre un climat de violence que les habitants dénoncent depuis des années.



"C’est un monde de jungle », témoigne Oumar, un ancien orpailleur de Miski. "Ici, les disputes se règlent trop souvent par les armes"