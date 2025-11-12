Tchad : à Moundou, la CRCT rapproche les services des retraités et promeut la bancarisation

Une mission conduite par la directrice générale adjointe, de la Caisse des Retraités Civils (CRCT) du Tchad Madame Famanou Abdoulaye, séjourne à Moundou, chef-lieu de la province du Logone Occidental.



Ce 12 novembre 2025, la mission a tenu une rencontre d'échange avec les retraités venus des deux Logone. Selon la directrice générale adjointe de la Caisse des Retraités Civils du Tchad (CRCT), Mme Famanou Abdoulaye, cette mission vise à échanger avec les retraités sur le processus de décentralisation des services et à les sensibiliser sur le système de bancarisation.



Le directeur des prestations de la CRCT, Monotobé Djimramadji, a souligné l'importance de cette mission, qui se veut à l'écoute des retraités, afin de recueillir leurs doléances et d'œuvrer pour l'amélioration continue des services. Les retraités ont montré un grand intérêt pour le processus de décentralisation, et ont posé des questions pertinentes sur les avantages de la bancarisation. Ils ont aussi profité de l’occasion pour exprimer leurs préoccupations et leurs doléances.



La directrice adjointe de la CRCT s’est réjouie de cette interaction qui a permis de sensibiliser les usagers sur les enjeux liés à la décentralisation et à la bancarisation, renforçant ainsi la communication entre les retraités et les services de la CRCT.