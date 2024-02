Tchad : à Moundou, le complexe scolaire la Trinité célèbre en différé le mois du livre et de la lecture

Le complexe scolaire évangélique franco-anglais la Trinité fait la promotion de la lecture. Elle dédie la semaine du 12 au 17, à cette activité, sous le signe de « l’importance de la lecture ».



C'est une commémoration en différé du mois du livre et de la lecture, édition 2023, à cause de la grève. L'objectif est de booster la curiosité des enfants afin d'identifier leurs talents. A travers cette semaine, les organisateurs souhaitent susciter chez les apprenants, la connaissance, la compétence et le caractère. « Personne ne planifie pour échouer.



L’échec résulte de l'échec à planifier. Nous ne formons pas seulement la tête, mais nous préparons ces jeunes à être des hommes et femmes capables de travailler efficacement en toute honnêteté pour le décollage de notre cher pays », a souligné la présidente du comité d'organisation Djénombaye Aristide.



Le délégué provincial à la culture Nédoumbayel Paulin félicite les organisateurs pour cette initiative, dit-il, noble et exaltante. Il renchérit que « cette initiative cadre avec le mois du livre et de la lecture instituée par l'arrêté numéro 044 du 15 juin 2017 par le gouvernement du Tchad et qui se célèbre chaque mois de novembre ».



Au menu des manifestations, des exposés, des techniques de lecture, des interprétations chorégraphiques et l'art culinaire.