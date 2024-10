Tchad: à Moundou, les autorités communales aménagent l'axe principal de la ville

Les autorités intérimaires de la commune de Moundou, en collaboration avec les opérateurs économiques, ont lancé ce matin un projet d'aménagement de l'Avenue Ngarta Tombalbaye, l'axe principal qui traverse la ville.



C'est suite à un constat fait sur la dégradation avancée de cette voie de communication. Lors d'un point de presse qu'il a tenu sur le site des travaux, le 3ème adjoint au président de l'autorité intérimaire Aldembaye Clément, a précisé que "l'avenue Ngarta Tombalbaye ne relève pas de la compétence de la commune de Moundou. C'est un ressort du ministère des infrastructures et du désenclavement".



Néanmoins, renchérit-il, "les autorités communales et les opérateurs économiques ont jugé utile de solliciter l'autorité auprès de la délégation des infrastructures pour l'aménagement de cette rue".



Malgré le démarrage des travaux, il y a un manque cruel en matériels de travail, à l'instar de compacteurs, pelles mécaniques et bulldozer. Le 3eme vice-président demande à toute personne de bonne volonté ayant la possibilité de leur tendre la main de ne pas hésiter.



Il a exprimé, à l'occasion, ses reconnaissances à l'endroit de tous ceux qui, de loin ou de près, se sont impliqués dans l'aménagement de plus de 2km de cette voie publique. Tout soutien de quelque nature que ce soit, ne sera pas regretté durant les travaux, a laissé entendre Aldembaye Clément.