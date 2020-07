Tchad : à N'Djamena, des districts sanitaires se renforcent en prévention du Covid-19

Les équipes de la Croix Rouge appuieront 20 centres de santés répartis dans les 8 ème et 10 ème arrondissements ainsi que l'Hôpital de Gozator. Ce projet permettra de renforcer le système de surveillance épidémiologique ainsi que le renforcement des systèmes de santé.



D'après le chef de délégation de la Croix-Rouge au Tchad, Abdoulaye Traoré, la remise des lots de matériels et de vivres s'inscrit dans le cadre du projet de « renforcement de la prévention de la maladie à coronavirus dans les communautés urbaines des 8ème et 10ème arrondissements de la ville de N'Djamena (District Sanitaire de N'Djamena Est) ». Le montant total est de 20.844.000 FCFA.



Ce don concrétise l'appui de la Croix-Rouge au plan de riposte du ministère de la Santé publique du Tchad et aux structures sanitaires. Il vient particulièrement renforcer les capacités des districts sanitaires de N'Djamena Est. Il se compose notamment d'équipements de protection et d'hygiène, de matériel médical, et de vivres.