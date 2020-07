Tchad : à N'Djamena, des vendeuses de poissons désormais formées et équipées

Après six jours de formation en techniques de conservation et de commercialisation de poisson frais, c’est la fin pour presque 100 femmes commerçantes, mais aussi un nouveau départ. Chacune d’elle a reçu samedi son attestation et son charriot (kiosque mobile). La cérémonie s’est notamment déroulée en présence de l'ambassadeur de Turquie au Tchad et du 2ème maire adjoint de la ville de N'Djamena.



La ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, Mme. Chamsal Houda Abakar Kadade, a souligné que le Projet d'appui aux femmes vendeuses de poisson vise à renforcer la capacité de 100 femmes de la ville de N'Djamena, à raison de 10 par arrondissement.



En plus de la formation axée sur les techniques de conservation et la commercialisation, les femmes ont été outillées en éducation financière et en culture entrepreneuriale.



"Dans un passé récent, les femmes vendeuses de poisson éprouvaient des difficultés énormes pour écouler leurs marchandises aux abords des grandes artères de nos marchés, en se lançant dans la chasse aux clients et en se disputant les places assises, sans compter les accidents de circulation, le vol, la contraction de certains germes de maladies et le risque de mévente lié aux conditions d'exercice de leurs activités. Mais, avec le partenariat agissant entre le ministère de la Formation professionnelle et des Petits métiers, et l'Agence Turque de Coopération et de Coordination (TIKA), ce pari est devenu une réalité​", a indiqué la ministre.



Le coordinateur de la TIKA, Melih Muchaid Ates, a rappelé que 100 kiosques mobiles sont donnés aux commerçantes pour les aider à vendre du poisson dans les bonnes conditions d'hygiènes. "Nous serions contents de vous voir demain dans les 10 communes de N'Djamena avec ces kiosques", a-t-il dit.



"La TIKA, à travers ses multiples projets réalisés dans différents domaines ici au Tchad, a toujours donné une grande importance à la formation professionnelle qui est un élément essentiel dans la lutte contre le chômage", a souligné Melih Muchaid Ates.



Il a évoqué notamment une formation en fabrication de savon au profit de personnes handicapées en 2019, une formation de filles en couture, ou encore une formation des femmes potières de Gaouï.