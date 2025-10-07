Tchad : à N'Djamena, des volontaires en formation pour lutter contre les VBG

L’Association pour le Service de Coopération Humanitaire et de Développement (ASCHD), a lancé une formation des volontaires le 8 octobre 2025 à la Maison du quartier de Chagoua, dans le 7e arrondissement de la ville de Ndjamena.



Il s’agira de doter les acteurs de terrain des compétences nécessaires visant à s'attaquer de front plusieurs défis majeurs : la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels, la gestion des conflits et, de manière stratégique, l'autonomisation économique des femmes.



Lors de la cérémonie de lancement, la présidente Rimlel Valérie, a souligné avec force, l'urgence d'agir face à des fléaux qui « sapent non seulement la dignité des victimes, mais affaiblissent le tissu social, freinent le développement, compromettant la sécurité humaine et l'équité ».



Elle a insisté sur le fait que l'autonomisation économique des femmes n'est pas une simple question de justice sociale, mais bien une stratégie puissante de prévention des violences et de renforcement de résilience. Selon elle, les femmes et les filles, particulièrement dans les zones mal desservies comme les provinces, restent disproportionnellement affectées par les crises et les vulnérabilités sociales.



La formation s'inscrit dans une approche globale et multisectorielle, cherchant à générer un impact durable sur la communauté.



Les objectifs spécifiques fixés par l’ASCHD sont entre autres : renforcer les connaissances et les compétences des volontaires ; sensibiliser les communautés pour un changement de mentalité profond, mieux prévenir et répondre aux cas de VBG et d'abus ; promouvoir l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles ; renforcer la cohésion sociale et la gestion pacifique des conflits au sein des communautés.



L'Association s'est engagée à fournir les ressources nécessaires logistique, formateurs qualifiés, matériel pédagogique, suivi et évaluation pour garantir le succès de cette entreprise.



Appel aux acteurs de changement et à la société

S'adressant directement aux volontaires, Mme Rimlel Valérie les a qualifiés d'acteurs centraux de changement et de porte-voix du respect des droits humains, de l'égalité et de la dignité. Elle a exhorté les participants à faire preuve d'intégrité, d'empathie et de confidentialité dans l'exercice de leurs fonctions délicates.



Soulignant que le succès de cette mission repose sur un engagement collectif. Un appel vibrant a été lancé à l'ensemble des acteurs de la société tchadienne : Les partenaires techniques et financiers sont encouragés à continuer de soutenir les initiatives locales, les comités de veille et les structures de service. Les autorités locales, traditionnelles et religieuses doivent appuyer les volontaires en légitimant leurs actions sur le terrain.



La société civile et les organisations féminines jouent un rôle essentiel de soutien, d'appui technique et d'alerte. Rimlel Valérie a rappelé que la lutte contre les VBG et l'autonomisation économique ne sont pas des tâches accessoires, mais sont au cœur du projet de société.



L'ambition ultime est l'avènement d'une société épanouie où chacun, sans distinction, puisse vivre libre de violence, de peur, de discrimination et contribuer pleinement au développement. Cette formation marque un pas décisif vers un Tchad plus juste, plus inclusif, plus sûr pour toutes et tous.