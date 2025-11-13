Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : à N'Djamena, incendie domestique dans le 9e arrondissement, quartier Walia Hadjaraï


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 13 Novembre 2025



Un incendie s'est déclaré le 13 novembre 2025 dans le 9e arrondissement, au quartier Walia Hadjaraï de N'Djamena. L'incident n'a heureusement causé aucun dégât humain, mais des pertes matérielles légères sont à déplorer. ‎ ‎

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, l'incendie aurait été provoqué par le gaz butane. La personne concernée aurait allumé son installation de gaz, avant de se rendre à la douche. À son retour, elle aurait constaté une importante émanation de fumée provenant de l'intérieur de la maison. ‎

Le cri d'alerte a immédiatement mobilisé le voisinage. Les habitants sont rapidement intervenus en utilisant les moyens du bord : sable, eau et divers outils pour tenter de maîtriser les flammes. Leur intervention rapide a permis de contenir le sinistre. ‎Le bilan matériel est limité : seuls des papiers et quelques effets personnels ont été endommagés ou détruits par le feu. ‎

Aucune victime n'a été enregistrée suite à cet incident. Cet événement souligne une fois de plus la nécessité de la prudence dans l'utilisation des équipements à gaz domestique.


