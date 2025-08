Tchad : à N’Djamena, l’ONASA lance la vente des denrées alimentaires au profit des personnes vulnérables

La ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Mme Zara Mahamat Issa, a procédé ce 5 août 2025 au lancement officiel de la vente subventionnée de denrées alimentaires à Farcha, dans la commune du 1er arrondissement de la capitale, N’Djamena, au profit des couches vulnérables.



Ces denrées alimentaires, subventionnées par l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA), sont proposées aux prix suivants :

Sac de sorgho de 100 kg : 10 000 FCFA

Sac de maïs de 50 kg : 5 000 FCFA

Sac de sucre de 50 kg : 15 000 FCFA

Sac de sucre de 25 kg : 7 500 FCFA

Bidon d’huile de 20 litres : 15 000 FCFA.



La cérémonie s’est déroulée en présence du représentant de la déléguée générale du gouvernement auprès de la ville de N’Djamena, du maire du 1er arrondissement, ainsi que des cadres du ministère de l’Action sociale.



Dans son allocution, le directeur général par intérim de l’ONASA, Djibrine Chiddi Lony, a rappelé que la sécurité alimentaire est une priorité inscrite au cœur de la politique gouvernementale, grâce au soutien constant du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l’État.



Ce soutien permet à l’ONASA de jouer pleinement son rôle d’instrument de réponse du gouvernement face aux crises alimentaires et nutritionnelles. Il a également précisé que l’ONASA, dans le cadre de ses missions régaliennes, procède régulièrement à la vente subventionnée d’une partie de ses stocks afin de venir en aide aux populations vulnérables en période de soudure.



À cet effet, 3 000 tonnes de vivres ont été mobilisées pour être distribuées aux personnes ciblées dans les 10 arrondissements de la ville de N’Djamena et ses environs.



Dans son discours de lancement, Mme Zara Mahamat Issa a souligné que l’ONASA bénéficie d’un appui constant pour maintenir des stocks stratégiques afin de lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire sur l’ensemble du territoire national. Elle a rappelé que le pays, et en particulier la ville de N’Djamena, fait face à une insécurité alimentaire aggravée par les faibles rendements agricoles de l’année dernière, dus aux aléas climatiques.



La ministre a réaffirmé l’engagement de son département à continuer l’assistance aux personnes vulnérables, notamment à travers la vente subventionnée ou la distribution gratuite de vivres. Elle a insisté sur le fait que ces 3 000 tonnes de denrées doivent bénéficier uniquement aux populations ciblées.



Elle a par ailleurs lancé un appel aux différentes commissions de vente et aux maires des 10 arrondissements afin de veiller scrupuleusement à ce que les produits atteignent les véritables bénéficiaires et que les prix subventionnés soient rigoureusement respectés.



En conclusion, Mme Zara Mahamat Issa a exprimé sa profonde gratitude au chef de l’État pour son engagement sans faille envers les populations vulnérables et pour sa vision résolument tournée vers l’amélioration des conditions de vie des citoyens les plus démunis.