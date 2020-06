Tchad : à N'Djamena, le prix des volailles de plus en plus cher pour les consommateurs

De l'avis de Saleh Yaya, un vendeur, "si aujourd'hui le prix des poules au marché est très cher, c'est parce que nous importons ces poulets de chair de très loin : Dourballi, Dagana, Massakory, et un peu vers le sud du pays. C'est pourquoi, aujourd'hui le prix des poulets de chair devient de plus en plus chère sur le marché."



Il évoque également un manque de production de ces espèces.



Pour Daoud Abass, un autre vendeur, la hausse du prix est justifiée par les difficultés liées au transport :"Aujourd'hui, nous importons ces poules de très loin jusqu'à la capitale. À l'époque, les poules et les poulets se trouvaient partout aux alentours de N'Djamena et dans tous les villages avoisinants."