A N'Djamena, les enfants à la rue sont très vulnérables et sont livrés à eux-mêmes. En plus de quelques structures et centres qui tentent de leur apporter un soutien, la Fondation Asma Gassim a également décidé de ne pas les abandonner, notamment en cette période de lutte contre la pandémie du COVID-19.Lire aussi : Tchad - Covid-19 : à N'Djamena, les enfants de la rue ne sont pas oubliés