TCHAD

Tchad : à N'Djamena, un chauffeur de poids lourd incarcéré suite à un accident mortel


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 10 Octobre 2025



Tchad : à N'Djamena, un chauffeur de poids lourd incarcéré suite à un accident mortel
Un conducteur de poids lourd est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Clessoum, après un accident de la route mortel. La victime, un motocycliste, a succombé à ses blessures. Selon l'explication du chauffeur, alors qu'il circulait, deux motocyclistes roulant en sens inverse sont entrés en collision.

L'un d'eux a été propulsé sous son camion. Le conducteur affirme qu'il ne s'en est pas rendu compte immédiatement et que le véhicule a roulé sur la victime. Il a poursuivi sa route sur plus de 200 mètres, avant d'être alerté par les cris des autres usagers de la route, qui l'informaient qu'il venait d'avoir un accident.

Une fois revenu sur les lieux, il était malheureusement trop tard. Interrogé par le Tribunal de Grande Instance de N'Djamena, le chauffeur a déclaré qu'il n'était, ni sous l'emprise de l'alcool, ni de stupéfiants, et qu'il n'était pas non plus victime de la fatigue ou du sommeil au moment des faits. L'événement a eu lieu dans le 9e arrondissement de la ville de Ndjamena autour de 20h 30, a précisé le conducteur.

Après cette audition, le juge a renvoyé le dossier pour un examen plus approfondi, en vue de déterminer les responsabilités exactes dans ce drame.


