TCHAD

Tchad : à N’Djamena, un concubin condamné à un an avec sursis pour union coutumière non régularisée


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 8 Octobre 2025



Un homme a comparu mardi dernier devant le Tribunal de grande instance de N’Djamena.

Détenu à la maison d’arrêt de Klessoum, il était poursuivi pour avoir entretenu une relation de neuf ans avec une femme sans respecter les coutumes.

À la barre, le père de la jeune femme, très en colère, a affirmé n’avoir jamais rencontré le concubin, et a dénoncé le fait que la dot n’ait jamais été versée, alors même que la relation a donné naissance à un enfant aujourd’hui âgé de six ans.

Il a également accusé le prévenu d’avoir régulièrement battu sa fille, mettant sa vie en danger, et a réclamé 1 500 000 FCFA de dommages et intérêts. À l’issue de l’audience, le tribunal a condamné l’homme à un an de prison avec sursis, et au paiement d’une amende de 100 000 FCFA.


