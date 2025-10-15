Tchad : à N'Djamena, un homme de 23 ans incarcéré pour détournement présumé de mineure

Un jeune homme de 23 ans est actuellement sous les verrous à la maison d'arrêt de Klessoum, poursuivi au Tribunal de Grande Instance de N'Djamena pour détournement de mineure présumé, après avoir mis enceinte une jeune femme.



La plainte a été déposée par le père de la jeune femme. Le plaignant affirme que l'accusé a engrossé sa fille, qu'il prétend être née en 2008 et donc âgée de 17 ans au moment des faits présumés en 2025.



Selon le père, l'accusé aurait systématiquement esquivé toute confrontation pour discuter d'une solution au problème. Il aurait prétexté être en formation hors de N'Djamena, puis en situation de deuil, faisant balader le plaignant. Cette situation aurait perduré jusqu'à ce que l'état de santé de la jeune femme se dégrade, entraînant la perte du fœtus.



Le père indique avoir assumé seul toutes les dépenses liées aux soins de santé de sa fille. Interrogé par le tribunal, l'accusé a reconnu la relation et la grossesse, mais a soulevé un point crucial concernant l'âge de la jeune femme. Il a affirmé qu'elle n'est pas mineure, déclarant qu'elle serait née le 7 mai 2007, ce qui lui donnerait 18 ans et 5 mois en 2025.



La jeune femme, également interrogée par le juge, a corroboré la version de l'accusé en confirmant être âgée de 18 ans. L'accusé a, par ailleurs, expliqué qu'il a toujours été prêt à assumer ses responsabilités, mais que sa femme et sa sœur aînée l'auraient catégoriquement dissuadé de se présenter au domicile du plaignant, lui faisant croire que le père était très agressif.



Le délibéré est suspendu en attendant que le père de la jeune femme fournisse l'acte de naissance original pour établir l'âge exact de sa fille. Si la date de naissance de 2008 est confirmée, l'accusé sera jugé pour détournement de mineure. Dans l'attente de cette preuve décisive, le jeune homme reste en détention préventive à la maison d'arrêt de Klessoum.