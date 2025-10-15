Tchad : à Pala, la Société Tchadienne des Eaux reçoit un groupe électrogène de 330 kVA

Le centre d’exploitation secondaire de la Société Tchadienne des Eaux (STE) de Pala a officiellement réceptionné, le mercredi 15 octobre 2025, un groupe électrogène d’une puissance de 330 kVA. La cérémonie s’est déroulée à la centrale de Pala Koro, en présence de plusieurs autorités administratives et techniques.



Parmi les personnalités présentes, figuraient le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, Abdelmanane Khatab, le délégué provincial de l’Eau et de l’Énergie, Louafaya Bello Madi, ainsi que la coordinatrice nationale des centres provinciaux de la STE, Mme Adira Kodneltangar. Tous les techniciens et cadres locaux de la société ont également pris part à cet événement marqué par un fort intérêt communautaire.



Selon les responsables de la STE, cet équipement vient répondre à l’un des défis majeurs rencontrés par le centre de Pala : les coupures fréquentes d’électricité qui entravent la continuité de la distribution d’eau potable. Avec ce nouveau groupe électrogène, la production et l’approvisionnement en eau devraient désormais être plus réguliers, même en cas d’interruption du réseau électrique.



Dans son intervention, la coordinatrice nationale, Mme Adira Kodneltangar, a souligné que cette dotation s’inscrit dans la volonté de la direction générale de la STE d’améliorer la qualité du service public de l’eau sur l’ensemble du territoire. Elle a exhorté les techniciens à assurer une gestion rigoureuse, et un entretien régulier du matériel afin de garantir sa durabilité.



Le délégué général du gouvernement, Abdelmanane Khatab, a pour sa part salué les efforts consentis par la STE et rappelé l’importance stratégique de l’eau dans le développement local. Il a réaffirmé le soutien de l’État à toute initiative visant à améliorer l’accès des populations à ce service vital.



La remise de ce groupe électrogène constitue une bouffée d’oxygène pour la STE de Pala, dont les activités sont souvent perturbées par le manque de courant.