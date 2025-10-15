Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Pala, la Société Tchadienne des Eaux reçoit un groupe électrogène de 330 kVA


Alwihda Info | Par Djonre Ben Casimir - 16 Octobre 2025



Tchad : à Pala, la Société Tchadienne des Eaux reçoit un groupe électrogène de 330 kVA
Le centre d’exploitation secondaire de la Société Tchadienne des Eaux (STE) de Pala a officiellement réceptionné, le mercredi 15 octobre 2025, un groupe électrogène d’une puissance de 330 kVA. La cérémonie s’est déroulée à la centrale de Pala Koro, en présence de plusieurs autorités administratives et techniques.

Parmi les personnalités présentes, figuraient le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, Abdelmanane Khatab, le délégué provincial de l’Eau et de l’Énergie, Louafaya Bello Madi, ainsi que la coordinatrice nationale des centres provinciaux de la STE, Mme Adira Kodneltangar. Tous les techniciens et cadres locaux de la société ont également pris part à cet événement marqué par un fort intérêt communautaire.

Selon les responsables de la STE, cet équipement vient répondre à l’un des défis majeurs rencontrés par le centre de Pala : les coupures fréquentes d’électricité qui entravent la continuité de la distribution d’eau potable. Avec ce nouveau groupe électrogène, la production et l’approvisionnement en eau devraient désormais être plus réguliers, même en cas d’interruption du réseau électrique.

Dans son intervention, la coordinatrice nationale, Mme Adira Kodneltangar, a souligné que cette dotation s’inscrit dans la volonté de la direction générale de la STE d’améliorer la qualité du service public de l’eau sur l’ensemble du territoire. Elle a exhorté les techniciens à assurer une gestion rigoureuse, et un entretien régulier du matériel afin de garantir sa durabilité.

Le délégué général du gouvernement, Abdelmanane Khatab, a pour sa part salué les efforts consentis par la STE et rappelé l’importance stratégique de l’eau dans le développement local. Il a réaffirmé le soutien de l’État à toute initiative visant à améliorer l’accès des populations à ce service vital.

La remise de ce groupe électrogène constitue une bouffée d’oxygène pour la STE de Pala, dont les activités sont souvent perturbées par le manque de courant.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/10/2025

Tchad : un homme poursuivi pour avoir enceinté sa cousine en l’absence du mari

Tchad : un homme poursuivi pour avoir enceinté sa cousine en l’absence du mari

Tchad : le sous-préfet de Am-Habilé en mission sur les couloirs de transhumance pour prévenir les conflits Tchad : le sous-préfet de Am-Habilé en mission sur les couloirs de transhumance pour prévenir les conflits 15/10/2025

Populaires

Rome : le Président Mahamat Idriss Déby et Giorgia Meloni renforcent la coopération bilatérale

15/10/2025

تواصل الحملة التوعوية حول التعايش السلمي فعالياتها بثانوية السلام في نجامينا

15/10/2025

​Tchad : à Abéché, la justice saisie dans le dossier des spoliations foncières

15/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? 10/10/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter