Tchad : à Pala, le marché hebdomadaire nettoyé par une centaine de citoyens

La chambre de commerce du Mayo Kebbi Ouest, en collaboration avec le délégué du marché hebdomadaire de Pala, a fait une opération de propreté dans l'enceinte du marché ce lundi matin.



Ils sont une centaine de personnes, des commerçants et quelques personnes de bonne volonté, à avoir pris d'assaut cet espace, munis de râteaux, balais, pelles et d'autres matériels de travail afin de rendre salubre le marché hebdomadaire de Pala qui se tient le samedi.



Ce marché demeure fermé depuis quelques semaines face à la menace du coronavirus. Toutes les vieilles tables de la boucherie ont été rassemblées et mises de côté, les hangars constitués de vieux sechos ont été démolis pour être réaménagés, tandis que la boucherie a été lavé entièrement.



Le délégué des commerçants du marché hebdomadaire de Pala a profité de cette occasion pour solliciter l'indulgence des autorités pour la réouverture de la boucherie, le retour des vendeuses de légumes et d'autres petits commerces, et ce, tout en respectant les mesures barrières. Il dit également que des points de lavages de mains sont installés un peu partout à l'entrée du marché.