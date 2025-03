Tchad : à Sarh, Mahamat Boka Ramadane officiellement installé à la tête de la mairie

La ville de Sarh a tourné une nouvelle page ce mercredi 5 mars 2025, avec l’installation officielle de Mahamat Boka Ramadane, en tant que maire. Il remplace à ce poste Mme Kabo Rachel Souidnan.



La cérémonie solennelle s’est déroulée en présence du préfet du département de Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, ainsi que de nombreuses autorités administratives, traditionnelles et citoyens venus témoigner de cet événement majeur pour la gouvernance locale.



Après avoir passée deux ans et 8 mois en tant que maire de la ville de Sarh, Mme Kabo Rachel Souidnan a souligné qu’elle s’est investie avec ses proches collaborateurs à assainir la ville, le curage des caniveaux et aussi faire le diagnostic des recettes des différentes marches de la ville de Sarh.



Le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina a insisté sur l'importance de cette investiture, soulignant les défis cruciaux liés à la gestion municipale : le développement urbain, l’assainissement, l’accès aux services sociaux de base et la participation citoyenne. Il a exhorté le nouveau maire à faire preuve de rigueur et de transparence, pour répondre aux attentes de la population.



Prenant la parole, Mahamat Boka Ramadane a exprimé sa profonde gratitude envers les autorités et les habitants, pour la confiance placée en lui. Il a affirmé sa volonté de gouverner dans un esprit de proximité et de dialogue, mettant en avant une vision axée sur le développement inclusif, la modernisation des infrastructures et l’amélioration des conditions de vie des Sarhois.



Cette prise de fonction marque ainsi le début d’une nouvelle ère pour Sarh, qui aspire à un essor socio-économique durable sous cette nouvelle administration. En effet, les attentes sont grandes, et les défis nombreux : lutte contre l’insalubrité, amélioration des infrastructures routières, renforcement de l’accès aux services essentiels, autant de priorités que la nouvelle équipe municipale devra prendre à bras-le-corps.



L’engagement du nouveau maire et l’implication de la population seront des éléments clés pour façonner l’avenir de la commune. Boka Ramadan devra ainsi faire preuve de leadership, et de capacité à fédérer pour impulser une dynamique de progrès durable.



Les observateurs suivront de près les premières actions de cette nouvelle gouvernance, avec l’espoir de voir émerger une mairie à l’écoute des préoccupations citoyennes et tournée vers un développement harmonieux. Cette version renforce l’impact du message, apporte une meilleure fluidité et met davantage en avant les enjeux de cette nouvelle gouvernance.