Tchad : à cause du chômage endémique, des jeunes Tchadiens en quête de l'Eldorado

Située au cœur du continent africain, la République du Tchad compte une population estimée à 16 millions d'habitants, dont plus de 54% sont des jeunes.



Sur le plan économique, ces dernières années n'ont pas été favorables, aggravées par les 16 mesures mises en place par le gouvernement tchadien, à la suite de la crise économique de 2016, dans le but de faire face à cette crise et de renflouer les caisses de l'État.



Depuis lors, la situation économique ne cesse de se détériorer, malgré certaines décisions prises par les autorités compétentes pour atténuer cette crise. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation, notamment la mauvaise gestion des fonds publics et le non-respect des mesures visant à éviter le gaspillage des ressources de l'État.



Ces facteurs mentionnés ci-dessus ont un impact sur les possibilités de création d'emplois par le gouvernement, ce qui entraîne le désarroi des jeunes qui ne trouvent pas de perspectives économiques et se lancent à la recherche de l'Eldorado.



Il est important de rappeler que le Tchad accueille chaque année des milliers de diplômés issus des universités et des instituts nationaux et internationaux, qui se retrouvent souvent au seuil du marché de l'emploi. Dans l'état actuel des choses, le gouvernement n'a pas la capacité d'embaucher tous ces diplômés, ce qui explique ce sentiment d'abandon.



De nombreux jeunes cherchent donc à quitter le pays, que ce soit par voie aérienne ou terrestre, en passant par les côtes libyennes, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Sans même s'en rendre compte, le Tchad perd sa main-d'œuvre qualifiée, ce qui ne présage rien de bon pour son avenir.



Il incombe donc au gouvernement de rassurer ces jeunes, et de leur montrer que leur avenir réside également dans leur pays natal, en prenant des mesures pour améliorer la situation économique et créer des opportunités d'emplois significatives.