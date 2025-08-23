Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Rencontre entre le Ministère des Transports et Sahara Airlines


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 23 Août 2025


Le 22 août 2025, le ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, représenté par le Secrétaire général et représentant du ministre Fatime Goukouni Waddeye, a accueilli le responsable de la nouvelle compagnie Sahara Airlines. Cette rencontre a eu lieu en présence de plusieurs responsables et représentants du ministère.


Tchad : Rencontre entre le Ministère des Transports et Sahara Airlines


  Sahara Airlines a présenté sa vision stratégique, mettant en avant son ambition de développer un service aérien fiable et sécurisé, conforme aux standards internationaux. La compagnie souhaite s'inscrire dans la dynamique gouvernementale visant à positionner N’Djamena comme un véritable hub aérien régional. Elle prévoit de développer un réseau de transport performant, accessible, et répondant aux besoins en passagers, fret et services MRO (maintenance, réparation et opérations).

 
Au cours des échanges, les deux parties ont exploré plusieurs pistes de collaboration pour favoriser l’émergence d’une aviation commerciale solide au Tchad. Le Secrétaire général a salué cette initiative, qui s'inscrit dans la vision du Maréchal du Tchad, visant à faire du pays une plateforme aérienne incontournable en Afrique centrale.

 
À l'issue de la rencontre, les services techniques du ministère ont été instruits de suivre ce projet stratégique avec une attention particulière et d'assurer l'accompagnement nécessaire à Sahara Airlines. Cela permettra à la compagnie de démarrer ses activités dans les meilleures conditions et, à terme, de devenir un acteur majeur du ciel tchadien.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/08/2025

Tchad : Lancement d'un projet de développement pour les femmes et les jeunes à Bédaya

Tchad : Lancement d'un projet de développement pour les femmes et les jeunes à Bédaya

Tchad : Le ministre d'État Tahir Hamid Nguilin s'entretient avec le nouveau Chargé d'Affaires des États-Unis Tchad : Le ministre d'État Tahir Hamid Nguilin s'entretient avec le nouveau Chargé d'Affaires des États-Unis 22/08/2025

Populaires

Tchad : la sénatrice Zara Dillo alerte sur une crise alimentaire dans la prison de Fada

22/08/2025

Tchad : Lancement d'un projet de développement pour les femmes et les jeunes à Bédaya

22/08/2025

Les États-Unis ordonnent aux demandeurs de visa nigérians de dévoiler leur historique de médias sociaux sur cinq ans

22/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter