Tchad : Rencontre entre le Ministère des Transports et Sahara Airlines





Sahara Airlines a présenté sa vision stratégique, mettant en avant son ambition de développer un service aérien fiable et sécurisé, conforme aux standards internationaux. La compagnie souhaite s'inscrire dans la dynamique gouvernementale visant à positionner N’Djamena comme un véritable hub aérien régional. Elle prévoit de développer un réseau de transport performant, accessible, et répondant aux besoins en passagers, fret et services MRO (maintenance, réparation et opérations).





Au cours des échanges, les deux parties ont exploré plusieurs pistes de collaboration pour favoriser l’émergence d’une aviation commerciale solide au Tchad. Le Secrétaire général a salué cette initiative, qui s'inscrit dans la vision du Maréchal du Tchad, visant à faire du pays une plateforme aérienne incontournable en Afrique centrale.





À l'issue de la rencontre, les services techniques du ministère ont été instruits de suivre ce projet stratégique avec une attention particulière et d'assurer l'accompagnement nécessaire à Sahara Airlines. Cela permettra à la compagnie de démarrer ses activités dans les meilleures conditions et, à terme, de devenir un acteur majeur du ciel tchadien.