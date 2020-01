Tchad : à l'Est, les citoyens se félicitent de la fin de l'état d'urgence

A l'Est du Tchad, c'est le soulagement après la fin de cinq mois d'état d'urgence qui ont permis d'endiguer les affrontements intercommunautaires. Les habitants s'en réjouissent, avec l'espoir que ce contexte d'apaisement soit propice au développement pour lutter contre la pauvreté. Leur satisfaction, ils l'expriment à travers des remerciements aux autorités et aux forces de défense et de sécurité.



Ali Abogona, un habitant de Goz Beida, se félicite de la présence militaire renforcée qui a permis de maintenir la sécurité pendant l'état d'urgence. "Cette levée de l'état d'urgence permettra aux populations de vaquer tranquillement à leurs occupations socio-économiques habituelles", explique-t-il.



Il conseille toutefois "aux populations de promouvoir toujours les bases de la cohabitation pacifique et le règlement à l'amiable en cas de différends."