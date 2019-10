Tchad : à l'Est, les commerçants se mobilisent pour le désarmement

Le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat du Sila (CCIAMA), Idriss Youssouf Hassabalah, a tenu jeudi une réunion à Goz Beida, afin de sensibiliser sur le désarmement des civils qui détiennent illégalement des armes.



Il a demandé aux opérateurs économiques de la province d'être offensifs pour aider tous les commerçants qui détiennent des armes à les ramener dans la calme, afin qu'elles soient transmises à la commission chargée du désarmement dans la province.



"Pour ne pas avoir des perturbations dans la province de Sila et des ruptures dans vos achats et vos bénéficies, vous serez impliqués pour aider vos frères qui ont des armes à les ramener à la direction du bureau de la CCIAMA de la province", a-t-il déclaré.



Le secrétaire général de la CCIAMA du Sila, Mahadi Mouckhtar Mahamat Amine, a délivré le même message en demandant aux commerçants et opérateurs économiques de s'impliquer régulièrement dans le retour de la paix au Sila.



Selon lui, "l'état d'urgence n'est pas la violence mais c'est plutôt la paix qui arrivée".



"Le désarmement de la population doit se dérouler dans le respect des droits de l'Homme et sans incidences", a-t-il ajouté.



"C'est la troisième rencontre du genre", a précisé le secrétaire général de la CCIAMA du Sila. Plusieurs acteurs économiques y ont pris part.