Tchad : accès à l'eau et à l'électricité, "pourquoi depuis 30 ans on vit dans le calvaire ?"

Acheikh Hassan Abakar, participant au dialogue national, a soulevé ce 19 septembre les problèmes d'accès à l'eau et à l'électricité au Tchad. "Pourquoi depuis 30 ans on vit dans le calvaire ? Je demande à la plénière de prendre une résolution (...) Il y a des milliers de gens qui ne payent ni eau ni électricité et les smicards qui ont 60.000 Fcfa payent l'eau et l'électricité", déplore-t-il. Pour lui, "il faut que cette prise en charge soit radiée pour que tous les tchadiens soient égaux devant la loi". Et de conclure : "si nous ne relevons pas cette injustice, nous allons toujours rester où nous sommes".