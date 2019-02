Tchad : accident de circulation mortel à Moundou, 5 morts

Un grave accident de la circulation entre un véhicule militaire et un camion citerne, a provoqué la mort de cinq personnes et fait deux blessés graves, ce mardi matin vers 7 heures à Moundou, dans la province du Logone occidental.



Les deux véhicules se sont violemment heurtés devant l'Université de Moundou. Le camion citerne était en provenance de Kélo tandis que le Pick-up militaire appartenant à la garde nationale et nomade venait de Goré et se rendait à N'Djamena.



Les cinq occupants du véhicule militaire ont tous été tués sur le coup. Trois d'entre-eux se trouvaient dans la cabine et ont été calcinés par les flammes. Le véhicule militaire transportait des armes, munitions ainsi que d'autres biens matériels.



Le chauffeur du camion-citerne et son apprenti sont gravement blessés. Ils ont été évacués d'urgence pour être soignés. Le camion-citerne est complètement détruit.



L'accident est dû à un excès de vitesse, selon les premiers témoignages recueillis par les forces de l'ordre.



Le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Ndjékila et le commandant de la zone de défense n°9, Général Mahamat Hamouda Béchir se sont rendus sur les lieux de l'accident pour constater les dégâts. "C'est un accident très désolant, auquel on n'a jamais assisté. C'est désolant mais c'est arrivé. Nous adressons nos condoléances aux familles des disparus", déclare Ngana Ndjékila.