TCHAD

Tchad : accident mortel à N’Djamena, le chauffeur d’un général reconnu coupable et condamné


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 11 Novembre 2025



Lors d'une audience du 10 novembre 2025, un dossier a révélé que le chauffeur de la Land Cruiser d'un général poursuivi après un accident mortel et une fuite. ‎Un chauffeur, également militaire, a été jugé et condamné pour homicide involontaire et abandon de personnes en danger, suite à un accident de la route survenu à N'Djamena.

L'accident a coûté la vie à un individu, et a laissé un autre membre de la même famille handicapé à vie. L'accusé a écopé de deux ans d'emprisonnement avec sursis et d'une amende de 100 000 francs CFA. Le dossier a été renvoyé pour le plaidoyer. ‎ ‎Selon le dossier présenté au tribunal, le chauffeur était au volant d'un véhicule de marque Land Cruiser, propriété d'un général de corps d'armée.

Le militaire avait été commissionné pour ramener la famille du général d'Amdjarass à N'Djamena. Une fois sa mission accomplie, il est ressorti avec le véhicule pour le laver, et c'est à ce moment-là que l'accident s'est produit. ‎ ‎Après le drame, l'accusé a pris la fuite, abandonnant les victimes sur place.

Lors de l'enquête, il a justifié son geste par un souci de sa propre sécurité. L'enquête de la justice a également révélé qu'il aurait tenté de dissimuler l'affaire en changeant la couleur du véhicule. ‎De plus, le tribunal a noté qu'après l'accident, l'accusé n'a jamais rendu visite à la famille des victimes, ni apporté de soutien, même moral, au survivant. ‎ ‎

La défense a exprimé sa compassion envers la famille des victimes. Elle a cependant axé son argumentation sur la responsabilité partagée. L'avocat a insisté sur le fait que l'accusé n'est qu'un chauffeur obéissant aux ordres de sa hiérarchie, et que le véhicule n'est pas sa propriété.

Par conséquent, il ne devrait pas assumer seul l'entière responsabilité des faits. ‎ ‎La défense a également soulevé le problème de l'absence du propriétaire du véhicule. Elle a souligné que plusieurs démarches avaient été entreprises pour que le général de corps d'armée se présente à la barre, mais sans succès.

‎ ‎Le tribunal a retenu les chefs d'accusation d'homicide involontaire et d'abandon de personnes en danger. ‎L'accusé a été condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et à une amende de 100 000 francs CFA. Le dossier a été renvoyé pour la délibération.


