Tchad : action de déguerpissement au parc de Kelo

Une opération de déguerpissement des marchands et des transporteurs qui occupent la voie publique, au parc de N’Djamena, est diligentée par le préfet intérimaire, Ahmat Mahmoud Khamis, par ailleurs sous-préfet de Kelo rural.



C'est pour assurer la sécurité de la population, et de leurs biens, que Ahmoud Mahmoud Khamis initie cette activité.



Du rond-point Éléphants, jusqu'au rond-point Idriss Deby Itno, en passant par le parc de N’Djamena, les propriétaires des boutiques, les marchands et les transporteurs sont repoussés par l'équipe de la sécurité. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer du coup, les agents badigeonnent leurs lieux, et leur donnent un délai.



Il faut signaler que le préfet intérimaire de la Tandjile-Ouest, Ahmat Mahmoud Khamis, est accompagné du deuxième adjoint au maire, Didegomi Sabour, des représentants de syndicats des chauffeurs et des agents de force de l'ordre et de la sécurité.