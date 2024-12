Tchad : adoption des stratégies de santé numérique pour améliorer l'accès aux soins

Le 4 décembre 2024, au cours d'une cérémonie organisée à l'hôtel de l'Amitié, le ministère de la Santé a officiellement adopté la politique nationale des stratégies de santé numérique, pour la période 2025-2030.



Cet événement a vu la présence de la représentante de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et d'autres partenaires. Le coordonnateur du Programme National de Santé Numérique, Nassir Idriss Adam, a déclaré que l'adoption de ce plan stratégique marque la finalisation du processus de rédaction, et le début de sa mise en œuvre.



Il a souligné l'importance de la santé numérique dans le renforcement du système de santé, et l'amélioration du bien-être des citoyens.



Dr Blanche Anya, représentante de l'OMS au Tchad, a rappelé l'importance cruciale des technologies de l'information et de la communication, dans l'amélioration de l'accès aux soins. Elle a précisé que cette stratégie est alignée sur les réalités du Tchad et ses aspirations à un système de santé durable.



Le ministre de la Santé, Abdelmadjid Abderahim, a exprimé son enthousiasme quant au potentiel de la santé numérique à transformer l'accès aux soins au Tchad. Il a mentionné que les technologies numériques, telles que la télémédecine et la m-santé, joueront un rôle clé dans l'amélioration de l'équité en matière d'accès aux soins de santé.



Le développement de la santé numérique est également soutenu par des mesures incitatives du gouvernement, telles que l'exonération des taxes sur les matériels informatiques de 2022 à 2027, démontrant l'engagement du président de la République à promouvoir ce secteur vital.



Ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS-4), qui vise à renforcer le système de santé, améliorer la qualité des soins, et garantir la couverture sanitaire universelle pour tous les citoyens du Tchad.