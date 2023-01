Tchad : adoption du Plan d'action national de la résolution 1325 des Nations-Unies

Le gouvernement d'Union nationale a adopté son Plan d'action national de la résolution 1325 des Nations-Unies, relatif aux femmes, à la paix et à la sécurité pour l'horizon 2023-2027.



Cela s'est déroulé lors d'une cérémonie officielle présidée par le Premier ministre Saleh Kebzabo à la Primature ce matin. Plusieurs membres du gouvernement, des conseillers à la présidence de la République, des diplomates, des membres du système des Nations-Unies et des représentants de la société civile, ont pris part à cette cérémonie.



L'adoption de ce document important par le gouvernement couronne un processus entamé par le Tchad depuis 2019. Cette politique de Plan d'action national de la résolution 1325 des Nations-Unies fait désormais de la femme tchadienne, une actrice de prévention, de médiation, de règlement de conflits et de consolidation de la paix.



Jamais actrice de conflits mais toujours victimes, la femme a été hissée par le gouvernement au rang d'acteurs majeurs dans la prévention des conflits et le maintien de la paix, à travers ce document qui fera date au Tchad.



La forte implication du Premier ministre dans l'accélération du processus de finalisation et d'adoption du Plan d'action national de la résolution 1325, démontre l'importance que le gouvernement accorde aux questions de genre.



Selon le Premier ministre Saleh Kebzabo, sa mise en œuvre se fera en mode accéléré. Le gouvernement mettra des moyens conséquents pour que l'appropriation de ce Plan d'action soit traduite dans les faits au niveau de tous les acteurs cibles.



La politique de genre est l'une des résolutions du Dialogue national inclusif et souverain et l'un des axes prioritaires du cahier de charges du gouvernement d'Union nationale.