TCHAD

Tchad : alphabétisation fonctionnelle, un défi pour l'insertion socio-économique

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 17 Janvier 2022

L'organisation de secours et de développement des femmes au Tchad (OSDFT), en synergie avec le Projet de renforcement de l'éducation et de l'alphabétisation au Tchad (PREAT), à travers l'appui de l'UNESCO et du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, a organisé une formation en alphabétisation et en éducation de base non formelle. La formation s'est déroulée ce 15 janvier 2022.