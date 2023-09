Tchad : appel à la paix et au vivre-ensemble lors de la célébration du Maouloud à Mao

À l'instar de leurs compatriotes musulmans à travers le pays, les habitants de Mao ont célébré la naissance du Prophète Mohamed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, le 26 septembre 2023.



La cérémonie a été honorée par la présence d'autorités administratives, militaires, traditionnelles et civiles, dirigées par le préfet du département du Kanem Centre, Brahim Alifa Ali, représentant le gouverneur.



Lors de son discours, l'imam de la mosquée de Seidinari, Cheikh Ahmat Tidjani Ibrahim, a souligné l'importance de cette fête religieuse pour la communauté musulmane. Il a exprimé sa gratitude envers les invités, en particulier les autorités présentes.



Le préfet du département du Kanem Centre, Brahim Alifa Ali, représentant le gouverneur, a également exprimé sa reconnaissance envers les organisateurs de l'événement. Il a appelé à la priorité accordée par le gouvernement à la paix, au vivre-ensemble, à la cohabitation pacifique et à l'amour entre les communautés religieuses.



Selon lui, ces éléments sont essentiels pour maintenir la paix. En conclusion, il a souhaité une joyeuse fête de la naissance à toute la communauté présente.